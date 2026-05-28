1部昇格プレーオフを狙うチーム…背番号18の完全復活が鍵にスペイン2部ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖は現地時間5月27日、負傷からの復帰後も本来のパフォーマンスを取り戻せずにいる現状が報じられた。スペイン紙「ラ・プロヴィンチア」は、1部昇格へ向けた大一番を控えるチームと背番号18の現状に注目。シーズン終盤の重要な時期における復調が待たれている。宮代は4月11日に行われたマラガ戦の後半開始直後に左太もも