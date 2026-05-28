「核の傘」共有、安全保障協定締結、欧州連合（EU）加盟…。安全保障を米国に頼ってきた西欧諸国が最近一斉に米国依存からの脱却を進める雰囲気だ。同盟さえ取引対象とするトランプ米大統領の脅威に対応するためだ。ロイター通信は27日、ノルウェーのストーレ首相の発言として、ノルウェーがフランスが提供する核の傘に入る予定だと報道した。ストーレ首相は近くフランスを訪問し、こうした内容を含む新たな防衛協定を締結する予定