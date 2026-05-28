記事ポイント大阪・なんばのセンタラグランドホテル大阪が、2026年6月1日〜8月31日の夏季限定で炎をテーマにしたランチビュッフェを開催しますタイ料理・和食・洋食・デザートを含む約40種類のメニューが並び、ライブキッチンでは藁焼きやフランベなど火を使った調理演出が体験できます料金はお一人様6,500円（税・サービス料込）、11:30〜14:30の開催です 大阪・なんば中心部に位置するセンタラグランドホテル大阪が、2026年