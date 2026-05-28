記事ポイント和歌山労働局主催、35〜59歳対象のリスキリングセミナーが2026年8月1日（土）に無料開催40代で3度の離職・100社以上の不採用を経験した後藤宗明氏が第1部の講師として登壇対面（定員30名）とオンライン（Zoom・定員なし）のハイブリッド形式で参加できます 中高年層のキャリア再構築を後押しするセミナーが、和歌山県で開催されます。和歌山労働局が主催する「令和8年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業」の一