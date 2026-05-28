ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は28日に予選3日目が行われた。白井英治（49＝山口）が何とか生き残った。3日目9Rでインからタッチスタート。逃げ切ったものの、肝を冷やしたレースだった。この白星で得点率は32位タイに浮上し、予選突破の可能性もつないだ。「足はちょっと良くなった。普通に進み出した。2日目は全く進んでいなかった。ペラの形も悪かったんでしょうね。ただ、4日目は両面叩き変