テレビ朝日は28日、歌手・あの（年齢非公表）の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の終了を発表した。番組の公式サイトで発表し、6月15日の放送が最終回となる。番組終了を受け、同局はスポニチ本紙の取材に対し「今回の事案を受け、関係者の方々と協議した結果、番組を終了することになりました」と回答。残りの放送回については「1日と15日」であることも明らかにした。また、同番組は「STARTUP！ドリームエンタ