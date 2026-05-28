プロ野球とアイドルのコラボイベント「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOLSERIES」として開催されたDeNA―オリックス戦で、人気アイドルグループ「日向坂46」が来場して横浜スタジアムを盛り上げた。試合前のミニライブではデビューシングル「キュン」を披露し、メンバーを代表して藤嶌果歩（19）がセレモニアルピッチの大役を務めた。見事な軌道で捕手役の石田裕太郎投手の構えたミットに吸い込まれたノーバウンド投球に「460点で