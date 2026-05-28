アイドルグループ・日向坂46が28日、神奈川・横浜スタジアムで開催された「推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」にスペシャルゲストとして登場。メンバーの藤嶌果歩がセレモニアルピッチを務めた。【動画】豪快ノーバン！再び魔球？を投げた日向坂46藤嶌果歩イベントは、横浜DeNAベイスターズファンとスペシャルゲストのファンそれぞれの“推し活”を通じて生まれるパワーと熱狂で、ベイスターズを勝利に向けて後押ししよう