「ヤクルト−西武」（２８日、神宮球場）ヤクルトＯＢ・五十嵐亮太氏とフリーアナウンサー・山本萩子がセレモニアルピッチに登場した。五十嵐氏と自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「イガちゃんねる−人生は旅だ−」でおなじみの山本によるイベント。五十嵐氏が捕手役を務め、練習を重ねてきた山本が渾身（こんしん）のノーバウンド投球を披露した。スタンドは大きな拍手と歓声に包まれた。この日のナイターは「イガちゃん