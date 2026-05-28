ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は28日に予選3日目が行われた。清水愛海（26＝山口）が3日目2Rでインから先マイ。西橋奈未の捲り差しが届きかけたものの、2コーナーを何とか先取り辛くも勝利した。「チルトを下げてぶっつけ本番で行った。2日目の方が足は良かったかも。ただ、西橋さんに差された見え方だったけど、自分の方が前にいたのでエンジンはいいと思う。パワーがある」と調整が合わずとも