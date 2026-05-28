28日の東京外国為替市場の円相場は対ドルで下落し、一時1ドル＝159円60銭台で取引された。4月30日以来、約1カ月ぶりの円安ドル高水準。政府・日銀が円安是正のために行った円買いドル売り介入前に付けた、節目の160円台に再び迫った。午後5時現在は前日比11銭円安ドル高の1ドル＝159円46〜48銭。ユーロは32銭円高ユーロ安の1ユーロ＝185円17〜21銭。政府・日銀は4月30日に5兆円規模とみられる為替介入を実施。1ドル＝160円台