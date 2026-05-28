ボクシングの大橋ジムは２８日、アマチュアで７冠を達成した中山聖也（１９）が同ジムの所属選手としてプロに転向すると発表した。大橋ジムには世界４団体スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥が所属する。中山は福岡市出身。東福岡高時代に全国高校総体で１年時から３連覇を果たした逸材で、国際大会でもアジアユース選手権で優勝。駒大時代の昨年は全日本選手権のバンタム級で準優勝を果たしている。軽量級では長身のサウス