「巨人−ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）巨人・田中将が、ももいろクローバーＺの最新曲「ＳＥＣＯＮＤＲＯＵＴＥ」が流れる中、今季初めて本拠地・東京ドームのマウンドに上がった。楽天時代からももクロの楽曲を登場曲にしてきたマー君。今作はオリジナル制作曲としては１３曲目になる。限界の先を超えた景色を目指すメッセージが込められており、田中投手の決意と覚悟を感じさせる熱いスタジアムロックに仕上が