韓国の現政権下では初めてとなる、主要部隊による大規模な合同訓練が行われました。韓国軍の合同火力訓練は、28日を含む3日間で行われ、国民に軍事力を示す狙いがあります。訓練には兵士約1400人が参加し、AI（人工知能）による戦闘指揮システムなど最先端の技術も披露されました。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は北朝鮮との対話路線を掲げていますが、金正恩（キム・ジョンウン）総書記は26日、人工知能を導入した巡航ミ