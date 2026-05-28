東宝は28日、けがのためミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」を休演していた俳優の小堺一機（70）が、6月5日の大阪フェスティバルホール公演で復帰することを発表した。28日の福岡・博多座公演千穐楽のカーテンコールにて、ウィリー・ウォンカ役の堂本光一からも発表された。東宝は書面で「お客様、ご関係の皆様にはご心配とご迷惑をお掛けいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。6月5日からの大阪フェスティバルホ