名古屋市昭和区の住宅で火事があり、現在も燃え続けています。 【現場の画像】激しい黒煙も… 名古屋･昭和区で住宅火災 ｢家から煙、炎が出ている｣ 警察などによりますときょう午後6時過ぎ、昭和区御器所4丁目の住宅で火事がありました。 名古屋市消防によりますと「家から煙、炎が出ている」と通報があり、消防車など16台が出て消火活動にあたっています。午後6時半ごろの映像では、住宅の2階部分から激しい炎や煙も確認できま