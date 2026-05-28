ポラリス・ホールディングス、旅行予約サービス「Booking.com（ブッキングドットコム）」への不正アクセスにより、不正送金の被害を受けたことを明らかにした。5月23日に、ブッキングドットコムのグループアカウントに異常を検知し調査を開始。その後の調査で、複数のホテルで売上金受領口座情報が第三者の口座に不正改ざんされていたことが判明した。1軒のホテルでは本来受領すべき売掛金の一部が不正口座に振り込まれ、現時点で