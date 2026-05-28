神奈川県内のクラフトビールと日本酒を一度に楽しめる屋外飲み歩きイベント「EBINA BOOZE FEST 2026」が、2026年6月6日・7日の2日間、海老名駅から徒歩2分の海老名中央公園で開催される。今年で3回目となる同イベントには、県内各地から16のブルワリーと2つの酒蔵が集結。入場無料。横浜、湘南、三浦、小田原--神奈川の多彩な地ビールが一堂に参加ブルワリーは神奈川全域に広がる。地元海老名からはサステナブルな醸造に取り組む「