■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月28日15時45分発表気象庁 28日15時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    フィリピンの東中心位置    北緯13度00分 (13.0度)東経135度30分 (135.5度)進行方向、速さ    北西 ゆっくり中心気圧    998 hPa中心付近の最大風