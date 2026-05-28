きょうも山形県内各地でクマが目撃されています。 【写真を見る】【現場動画】東沢バラ公園の近くでクマ1頭目撃あすから始まる「バラまつり」は予定通り開催（山形・村山市） 村山市ではけさ早く、東沢バラ公園の近くでクマが１頭目撃されました。 村山市などによりますと、きょう午前６時４０分ごろ、村山市楯岡東沢の東沢バラ公園に隣接する道路で、体長およそ１メートルのクマが１頭目撃されました。 大内希美アナ