たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！「頂」という漢字がずらりと並んでいますが、その中にひっそりと別の漢字が1つだけ紛れています。どれも同じように見えてしまいがちですが、注意深く見ると必ず違いが見えてくるはず。制限時間は1分間、集中して探してみましょう！問題：「頂」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：答えの漢字は上半