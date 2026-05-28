映画『氷血』公式Instagramは5月27日、投稿を更新。元Kis-My-Ft2北山宏光さんとモデルの加藤千尋さんのオフショットを公開しました。【写真】北山宏光＆加藤千尋のツーショット白い衣装のツーショット披露同アカウントは「公式Instagram限定オフショット公開」とつづり、1枚の写真を投稿。北山さんと加藤さんが並んだオフショットを披露しました。2人とも白を基調としたコーディネートに身を包んでおり、洗練された雰囲気が印象的