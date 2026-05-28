「合わせみかん」たねやは、6月15日から新商品「合わせみかん」を販売する。3種のみかんの果汁を使用したみずみずしくぷるんとした食感のゼリーに、夏みかんの“さのう”と呼ばれる果肉をたっぷりと使用した。甘酸っぱくさっぱりとした果実のおいしさを楽しんでほしいという。今回新発売するゼリーは、個性豊かな3種類の「みかん」をバランスよく掛け合わせることで、それぞれの美味しさを引き立て合うように仕上げた一品になって