ライオンは、トイレ空間内に存在し、トイレのニオイの原因になっている「ニオイ菌（トイレのニオイ発生の原因となる菌）」、Micrococcus luteus（以下、M.luteus）とKocuria marina（以下、K.marina）が、尿汚れだけでなく、トイレットペーパー使用時に生じるホコリ（以下、ペーパーホコリ）も栄養源として増殖することを確認した。また、これら2種の菌は、尿汚れやペーパーホコリがない条件では1日も生存できないのに対し、汚れ共