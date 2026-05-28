◇プロ野球 交流戦 DeNA-オリックス(28日、横浜スタジアム)DeNAが2回、オリックスの先制を許しました。先発マウンドにあがったのは東克樹投手。先頭からの連打を浴びると、後続を空振り三振に取るも、続くピッチャーゴロの間には2、3塁と進塁を許します。続いて迎えたのは、対する先発・エスピノーザ投手に。初球でチェンジアップを投じるも、これがワンバウンドし、キャッチャー・松尾汐恩選手のグラブをはじくものとなりました。