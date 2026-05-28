楽天の岸孝之投手（41）が29日のヤクルト戦（楽天モバイル最強パーク）で今季初先発する。今季は開幕ローテーション入りを逃したが、ファームでは開幕から28イニング連続無失点。23日のオイシックス戦で初回に失点したが4回1失点。防御率0・28と圧巻の数字を残していた。節目のプロ20年目。球団を通じて「今年初めての1軍での登板になるので、少なからず緊張はすると思います。相手打線どうこうではなく、マウンドで自分の