生活者の“健康と暮らし”に関する情報を発信するポータルサイト「マイライフニュース」を運営するヒューマン・データ・ラボラトリは、全国の20〜50代男女1200人を対象に、「ミルク系飲料におけるミルクの位置づけ（主役or脇役）」と、ミルクリッチ商品の需要意識に関する調査を実施した（実施時期：2026年5月1日〜5月2日）。調査の結果、普段牛乳を「ほとんど飲まない」と回答した人は40％以上となり、中でも20代・30代はさらに飲