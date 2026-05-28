ローソンが、小型スーパー市場に参入です。ローソンが東京都内にオープンさせた店舗には、肉類や冷凍食品など日常使いの商品が揃いました。新鮮な野菜や果物が充実していて、ジャガイモ税抜き100円、人参も100円、たまねぎも100円です。ローソン・竹増貞信社長：ファミリー層から一人暮らしの方もいる。ご家庭でいろいろな食事を楽しまれたいというニーズ、“ちょっとあれがない”というときにも便利に使っていただけるのでは。首