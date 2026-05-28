地元の後輩に特殊詐欺の受け子をさせて、現金をだまし取ったとして指示役とみられる21歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、柳沢大海容疑者はことし3月、仲間と共謀して、東京・足立区に住む70代の女性に息子を装って「大事な書類が入ったかばんを盗まれた。仕事の契約に必要な150万円がいる」などとウソの電話をかけ、現金150万円をだまし取った疑いが持たれています。この事件では、すでに20歳の男が逮捕されていて、こ