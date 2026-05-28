ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は28日に予選3日目が行われた。馬場貴也（42＝滋賀）は3日目4Rで4コースから差して4着。ここまで大敗こそないものの、勝利もなくピリッとしない。「苦しい。押しがない。直線も何とか戦えるくらい」。手応えも芳しくないだけに「ペラをやって試運転してきます。ターンの進みが良くなってくれれば」とレース後も作業に集中していた。29日の予選最終日は5Rに3号艇