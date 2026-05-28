福井県の大飯原発3、4号機の設置許可をめぐる控訴審。大阪高裁の28日の判決は住民側の逆転敗訴となった。判決後の会見で、原告らは「非常に残念な結果になりました、きわめて不当な判決と言わざるを得ない」などと述べ、上告するかについては検討中とした。 判断を詳しく見ていく。 規制委「適合性審査を厳正に進めていく」 原子力規制委は判決を受け、「引き続き、東京電力福島第一原発事故の反省と教訓に基づいて、策定された