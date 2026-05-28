気になる疑問やニュースのナゼ？を解き明かす「どうなの？」。厚生労働省は26日、医療機関が掲げられる「内科」「小児科」など診療科名の中に、新たに「睡眠障害」を加えると発表しました。睡眠不足が続くと、高血圧や心疾患などの発症リスクが高まるといい、厚労省は「睡眠障害」をつけ加えることで病気の早期発見や治療につながることを期待しています。28日のどうなの？は「寝る前のスマホはだめ？意外な睡眠“新常識”」です。