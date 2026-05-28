静岡県警に逮捕され不起訴となった男性が、実名報道で名誉を傷つけられたとして静岡放送に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は28日、賠償を命じた一審判決を取り消し、請求を棄却した。報道に公益性があると判断した。