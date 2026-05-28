ドジャース・山本由伸投手の次回登板が、31日午後1時10分（日本時間6月1日午前5時10分）開始の本拠地でのフィリーズ戦に決まった。球団が27日（同28日）に発表した。山本は今季ここまで10試合に登板して4勝4敗、防御率3・09。大谷（ドジャース）に並ぶ今季の日本投手最多の5勝目を目指す。今季ナ・リーグトップの21本塁打を放っている主砲・シュワバーとの対戦も注目だ。