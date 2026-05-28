千葉県流山市は２８日、来春の統一地方選で実施予定の市長選と市議選で「電子投票」を導入すると発表した。６月市議会に関連条例案を提出する。電子投票は、２００２年の電磁記録投票法施行以降、１６年までに全国１０自治体が計２５回実施したが、機器のトラブルなどで広まらなかった。そのため総務省が２０年、市販のタブレット端末活用を認めるなど運用指針を改定。２４年１２月に大阪府四條畷市が全国で８年ぶりに市長選と