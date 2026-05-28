巨人のマスコット、ジャビットのインスタグラムが２８日に更新され、人気女優・池田エライザとの２ショットが投稿された。オレンジユニの池田は、キッズジャビットと頬を寄せるようにして２ショット撮影。インスタグラムには「いけだえらいざさんしきゅうしきないすぴっちんぐおしゃしんありがとうございました」のメッセージが記された。コメント欄には「ステキな方ですね！」「素敵ショットありがとう！」「可愛い」「