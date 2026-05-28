アフリカのコンゴ民主共和国で流行が起きているエボラ出血熱。世界で危機感が高まっています。フジテレビ・上法玄解説委員と見ていきます。エボラ出血熱が流行しているアフリカのコンゴ民主共和国では、感染の疑いが1000人を超えていて246人が死亡しています。またウイルスの型によっても異なるんですが、エボラ出血熱は致死率が25〜90％と非常に高く、感染経路としては感染者の血液などに触れた際、粘膜などから感染します。空気