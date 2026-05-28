俳優小堺一機（70）が、休演中のミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」に、6月5日からの大阪公演から復帰することが28日、分かった。小堺は3月のウェスタ川越大ホールでのオープニング公演後、3月末に自宅で転倒し、入院。4月7日からの東京公演を休演した。同13日には退院し、翌14日に所属事務所は「左鎖骨・肋骨（ろっこつ）の骨折に伴う左肺気胸」だったと明らかにしていた。5月の博多座公演も休演した。小堺の復帰は28