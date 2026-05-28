※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年6月号からの転載です。この記事の画像を見る 結成からわずか4年目で、世界から注目を集めるバンドへと成長したmuque。新作の『GLHF』は、彼らが新たなステージへと踏み出したことが確認できる、革新的な一枚となっている。takachi：これまでは楽曲制作をするなかで、つねに“カマさなくちゃ"と思い、肩の力が入っていたんです。でも、大きくなってきたライブ会場で映える曲を作ろうと、今