【漫画】本編を読む『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』（今日のルンルン：原作、黒羽沙乃：漫画／KADOKAWA）は、大型犬種・グレートピレニーズたちと飼い主家族が過ごす、にぎやかで愛情あふれる毎日を描いたコミックエッセイ。人気動画チャンネル「今日のルンルン」をもとに描かれた本作は、動画で親しまれてきた癒やしの時間を漫画ならではの豊かな表情とストーリーで味わえる一冊となっている。登場する犬は、のんびり