年齢を重ねても若々しい人は何が違うか。元・長尾クリニック院長の長尾和宏さんは「皮膚科や美容医療の分野では、日光に当たるのは避けるべき行為とされている。ただし、それでは現代日本人の炭水化物過多→肥満→糖尿病→認知症という流れが強まる恐れがある」という――。※本稿は、長尾和宏『歩く人はボケない町医者30年の結論』（PHP新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Jovanmandic※写真はイメージです -