人間界征服にまい進する魔王様たち。 人間界の夏の暑さを知った彼らは、同じく温暖化が進む魔界の暑さ対策に乗り出す──。 猛暑でも夏野菜を育てるなら！ 『やさいの時間』 6・7月号は「猛暑サバイバル」を特集テーマに、今月も家庭菜園がもっと楽しくなる内容が満載です。。 「あの手この手で！プランター猛暑サバイバル！」や、講師＆編集スタッフが本気で語った「猛暑でも畑作業をごきげんに乗り