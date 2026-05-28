好感度の高い人とそうでない人は何が違うのか。美容師の操作イトウさんは「30〜40代の男性にありがちなのが流行を無視した『古臭い』髪型だ。2010年代に流行し定番化したスタイルでも、今後は『おじさんのテンプレ』と見られ、印象が悪い」という――。写真＝iStock.com／mapo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mapo■なぜ10年前のアイドルのPVは不自然なのか人は誰しも、年齢を重ねる上で「年相応でありたい」「老けて見