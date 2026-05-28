大型契約の重圧も低迷球団の空気も、まるで意に介さない。メッツのフアン・ソト外野手（２７）が、バットで雑音を黙らせた。ソトは２７日（日本時間２８日）、本拠地シティ・フィールドで行われたレッズ戦に出場し、初回二死走者なしから相手先発アボットのカーブを右翼席へ運ぶ１２号ソロ。チームは４―２で競り勝ち、連敗を５で止めて同一カード３連敗を免れた。米メディア「ヘビー」は「メッツのフアン・ソトがパワーサ