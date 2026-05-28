スカパー！は放送サービス30周年を迎えた。WHITE SCORPIONはスカパー！とともに、冠番組『WHITE SCORPIONのSCORPISM』、定期公演『ホワイトスコーピオンBASE Live』などを展開しながら挑戦を続けている。今回、その節目に最年長メンバーのALLYにインタビューを実施。普段触れているエンタメの話から、番組を通して得た手応え、そしてこれからグループとして届けていきたいライブのあり方までを聞いた。――ALLYさんは普段、どんな