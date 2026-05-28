持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年5月30日(土)･31日(日)、6月6日(土)･7日(日)の期間限定で、「本鮪とろたっぷり大祭」を開催する。とろける旨みがたまらない人気ネタ「本鮪とろ」をたっぷり楽しめる、とろ好き必見のラインアップを展開する。あわせて、まぐろ･サーモン･えび･穴子･いかの定番ネタを使用した「プチ満足にぎり」も販売する。【画像12点】「本鮪とろたっぷり大祭」のラインアップをすべて画像で見る「本鮪とろたっ