◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―楽天（２８日・バンテリンドーム）楽天・小郷裕哉外野手（２９）が２８日、出場選手登録を抹消された。小郷は今季、３７試合に出場して打率２割３分１厘、０本塁打、６打点。前日２７日の同戦にスタメン出場したが、２打数無安打で途中交代していた。代わってカーソン・マッカスカー外野手（２７）が出場選手登録された。