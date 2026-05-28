◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２８日・神宮）西武のカナリオ外野手が今季５号となる先頭打者本塁打を放ち先制に成功した。初回先頭。フルカウントからの７球目。小川の１３３キロの外角スライダーを右中間スタンドに運ぶ先制のソロ本塁打を放った。ダイヤモンドを一周しベンチに戻ると、ネビンと一緒にジャンプ。「追い込まれていたので右方向を意識して振りました。いい形で打つことができたのでフェン