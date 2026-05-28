◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２８日、美浦トレセン２４年の桜花賞以来のＧ１制覇を目指すステレンボッシュ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父エピファネイア）が、Ｗコースで順調な仕上がりをアピールした。前半はゆったりとしたペースを刻み、直線は馬なりで５ハロン６６秒２―１１秒１をマークし、力強い脚取りを披露した。宮田調教師は「馬なりの調整でしたが、