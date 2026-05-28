【トイライズ ファイヤーダグオン】 近日予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、合体トイ「トイライズ ファイヤーダグオン」の近日予約受付を開始する。 本商品はアニメ「勇者指令ダグオン」に登場する「ファイヤーダグオン」をトイライズシリーズで立体化したもの。「ファイヤーダグオン」はダグフ